Nach dem Schuss auf einen Eritreer in der hessischen Kleinstadt Wächtersbach haben dort hunderte Menschen mit einer Mahnwache gegen Rassismus protestiert.

Bürgermeister Weiher sagte, ein weiteres Mal sei nach dem Mord an Walter Lübcke aus Gedanken eine Tat geworden, die erschüttere. Er sprach von einer neuen Qualität von gelebtem Rassismus.



Am Montag war in Wächtersbach ein Eritreer angeschossen und schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter tötete sich danach selbst. Nach Erkenntnissen der Ermittler suchte er das Opfer aufgrund von dessen Hautfarbe aus.