Stichwahl in Türkei

Stichwahl in der Türkei. Die Wahllokale für Auslandstürken sind seit heute wieder geöffnet. (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Tunahan Turhan)

Bis zum 24. Mai sind die 1,5 Millionen Wahlberechtigten hierzulande dazu aufgerufen, sich zwischen dem amtierenden Präsidenten Erdogan und seinem Herausforderer Kilicdaroglu zu entscheiden. Erdogan gilt als Favorit, nachdem er die absolute Mehrheit in der ersten Runde am 14. Mai nur knapp verpasst hat. Die zweite Runde findet am 28. Mai statt.

Kilicdaroglu rief die Auslandstürken zur Wahlbeteiligung auf. Die Stimme für die Stichwahl abzugeben, sei nationale Pflicht für die Bürger, wo immer sie auf der Welt seien. Auch Erdogan wandte sich gestern an seine Anhänger und rief zur Stimmabgabe auf. - Für die Türkei ist es die erste Stichwahl über die Präsidentschaft in ihrer Geschichte.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.