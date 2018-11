Der Sieg der Demokraten im Repräsentantenhaus bei der US-Wahl geht zu großen Teilen auf die Stimmen von Frauen, Hispanics und jungen Menschen zurück.

Das geht aus einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters hervor, an der online 38.000 Wähler aus 37 Staaten teilgenommen haben. Demnach stimmten 55 Prozent der befragten Frauen für die Demokraten, während es bei den Kongresswahlen vor vier Jahren noch 49 Prozent waren. Auch junge Wähler und Menschen hispano-amerikanischer Abstammung votierten nun weit stärker als beim vergangenen Mal für die Demokraten. Bei den Wählern im Alter zwischen 18 und 34 wählten 62 Prozent die Demokraten, acht Prozentpunkte mehr als 2014.



Am wichtigsten waren den Wählern drei Themen: Wirtschaft, Zuwanderung und Krankenversicherung. Sieben von zehn Befragten sprachen sich zudem für eine stärkere Beschränkung der Waffengesetze aus. Nach mehreren Schulmassakern hatten die Demokraten erstmals mit diesem Thema Wahlkampf gemacht. Die Forderung nach der Überprüfung von Waffenkäufern und einer Beschränkung von großen Munitionsmagazinen erschienen selbst in sehr konservativen Bezirken in den Wahlanzeigen.



Die Demokraten setzten sich in mehreren Vorstädten durch, darunter außerhalb von Washington, Philadelphia, Miami, Chicago, Denver und Dallas. Jene Orte hatte die demokratische Präsdidentschaftskandidatin Hillary Clinton 2016 für sich entscheiden können. Dagegen konnten die Demokraten nur wenige Zugewinne bei der weißen Arbeiterklasse machen, unter denen US-Präsident Donald Trump eine große Anhängerschaft besitzt.



Schwierigkeiten hatten die Republikaner auch, weil viele bekannte Politiker pensioniert wurden und innerparteiliche Streitereien zwischen Trump-Anhängern und -Gegnern offen ausgetragen wurden. Die Demokraten profitierten dagegen von einer hohen Wahlbeteiligung und neuen Kandidaten.