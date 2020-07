In Kroatien haben die Parlamentswahlen begonnen.

3,8 Millionen Bürger sind aufgerufen, über die Verteilung der 140 Mandate zu entscheiden. In letzten Umfragen lagen die oppositionellen Sozialdemokraten knapp vor der regierenden konservativen Kroatischen Demokratischen Gemeinschaft. Keine der beiden Parteien dürfte auf eine absolute Mehrheit kommen. Daher ist mit einer schwierigen Regierungsbildung zu rechnen.

Erste Prognosen wird es nach Schließung der Wahllokale um 19 Uhr geben.

Wahl während Corona-Pandemie

In den Wahllokalen herrscht wegen der Corona-Pandemie Maskenpflicht. Wer abstimmen will, muss einen eigenen Kugelschreiber mitbringen, um den Stimmzettel auszufüllen.



Laut einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur hätte die Wahl erst gegen Ende des Jahres angestanden. Ministerpräsident Plenkovic habe den Termin aber vorgezogen, um davon zu profitieren, dass seine Regierung die Pandemie zunächst erfolgreich zurückgedrängt habe. Doch inzwischen stiegen die Infektionszahlen in Kroatien wieder an. In den vergangenen fünf Tagen seien jeweils bis zu 96 Neuansteckungen erfasst worden.