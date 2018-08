Die Bunderegierung begrüßt den Schritt Argentiniens, sich wegen der Währungskrise an den Internationalen Währungsfonds zu wenden.

Man gehe davon aus, dass der IWF und die argentinischen Behörden gemeinsam gute Lösungen finden würden, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin. Der argentinische Präsident Macri hatte den IWF gebeten, einen vereinbarten Hilfskredit vorzeitig auszuzahlen, um dem Vertrauensverlust in die Landeswährung Peso an den internationalen Märkten entgegenzuwirken. Argentinien hatte sich Anfang Juni mit dem IWF auf einen Kredit über umgerechnet knapp 43 Milliarden Euro verständigt.