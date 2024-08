Klimawandel

Wälder in der Mitte und im Osten besonders geschädigt

Wälder in der Mitte und im Osten Deutschlands sind einer Untersuchung zufolge besonders von klimabedingten Schäden betroffen. Wie das Leipziger Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung mitteilte, hat sich der Zustand der Bäume im Harz, Sauerland und in der Sächsischen Schweiz in den vergangenen acht Jahren besonders verschlechtert.