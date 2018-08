Der Friedensbeauftrage der Evangelischen Kirche in Deutschland, Brahms, hat ein Verbot autonomer Waffensysteme gefordert.

Angesichts der derzeitigen Verhandlungen in Genf bei der UNO gebe es eine historische Chance, Grenzen zu ziehen, sagte Brahms im Deutschlandfunk. In der Vergangenheit habe man leider die Erfahrung gemacht, dass bei einer Entwicklung von Waffen diese auch eingesetzt würden. Eine Maschine könne vermutlich nicht zwischen einem Spielzeuggewehr und einem echten Gewehr unterscheiden.



Die UNO verhandelt in Genf abschließend über den Einsatz autonomer Waffensysteme. Viele Staaten lehnen dies - im Gegensatz etwa zu den USA als Entwicklerland solcher Waffen - ab.