Nach dem Vorstoß von Grünen-Chef Habeck für Waffenlieferungen an die Ukraine hat die Bundesregierung ihre Ablehnung eines solchen Schritts bekräftigt.

Ihr Sprecher Seibert erklärte, man verfolge eine restriktive und verantwortungsvolle Rüstungsexportpolitik. Es würden keine Genehmigungen für Kriegswaffen erteilt, sagte er mit Blick auf die Ukraine. Kritik an den Äußerungen von Habeck kam heute ebenfalls vom stellvertretenden SPD-Fraktionschef Bartol. Konsens - auch zu rot-grüner Regierungszeit - sei immer gewesen, keinerlei Waffen in Spannungsgebiete zu schicken, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Habeck hatte seine Haltung zu Lieferungen von Defensivwaffen an die Ukraine zuvor verteidigt. Er sagte im Deutschlandfunk, es gehe um den Schutz der Bevölkerung. Nicht zu helfen, sei eine Einladung an Russland, auch andere Konflikte zu eskalieren.

