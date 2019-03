Die SPD-Bundestagsabgeordnete Mattheis hat ihre Partei aufgerufen, an der im Koalitionsvertrag vereinbarten Rüstungsexport-Politik festzuhalten.

Das Regierungsbündnis habe sich etwa darauf verständigt, keine Waffen an Länder zu liefern, die direkt am Jemen-Krieg beteiligt seien, sagte Mattheis im Deutschlandfunk. Saudi-Arabien gehöre dazu. Der Exportstopp müsse zudem auch für europäische Gemeinschaftsprojekte gelten.



Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland meldet, ist die SPD inzwischen anders als bisher bereit, bestimmten Waffenlieferungen an Saudi-Arabien zuzustimmen. Dies solle für bereits genehmigte europäische Gemeinschaftsprojekte gelten, bei denen der Anteil deutscher Rüstungsbauteile einen bestimmten Prozentsatz nicht überschreitet. Frankreich und Großbritannien hatten Deutschland zuletzt vorgeworfen, Kooperationen in der Rüstungspolitik zu gefährden.