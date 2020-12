Nach der Sicherstellung eines großen Waffenarsenals in Österreich fordern die Grünen im Bundestag Aufklärung.

Fraktionsvize von Notz kündigte an, die Razzia und ihre Bezüge nach Deutschland im Innenausschuss und im Parlamentarischen Kontrollgremium besprechen zu wollen. Die erneut zu Tage getretene Militanz von Rechtsextremisten sei in hohem Maße besorgniserregend, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Von Notz verlangte rückhaltlose Aufklärung.



Bei Durchsuchungen am Wochenende hatten Ermittler in Österreich ein umfassendes Waffenarsenal sichergestellt. Dort sowie in Bayern und in Nordrhein-Westfalen wurden Verdächtige festgenommen. Mit den Waffen sollte möglicherweise eine rechtsradikale Miliz in Deutschland aufgebaut werden.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.