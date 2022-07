Georg Maier (SPD), Minister für Inneres und Kommunales von Thüringen (picture alliance/Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dp)

Innenminister Maier sagte in Erfurt, die Partei verfolge in Thüringen rechtsextremistische Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Seit März letzten Jahres sei sie deshalb vom Verfassungsschutz als Beobachtungsobjekt eingestuft. Die in Thüringen geltende Regelung, wonach bereits die Mitgliedschaft in einer verfassungsfeindlichen Vereinigung ausreicht, um die waffenrechtliche Erlaubnis zu entziehen oder zu versagen, treffe auch auf Mitglieder der AfD zu, so der SPD-Politiker.

