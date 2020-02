Österreich hat seinen Widerstand gegen die EU-Mission Sophia bekräftigt.

Es brauche etwas Neues zur Überwachung des Waffenembargos für Libyen, sagte Außenminister Schallenberg bei einem Treffen mit seinen EU-Kollegen in Brüssel. Sophia habe sich schon in der Vergangenheit als nicht wirksam erwiesen.



Der österreichische Europaabgeordnete Mandl betonte, die Überwachung müsse dort geschehen, wo das Waffenembargo tatsächlich gebrochen werde. Deshalb müssten Flughäfen und der Landweg stärker kontrolliert werden, sagte Mandl im Deutschlandfunk (Audio-Link). Der ÖVP-Politiker meinte weiter, Sophia habe nur das Geschäft der Schleuser im Mittelmeer unterstützt.



Neben Österreich spricht sich auch Ungarn dagegen aus, die derzeit eingestellte EU-Mission im Mittelmeer wiederaufzunehmen. Bundesaußenminister Maas appellierte an die EU-Staaten, eine Überwachung des Waffenembargos gegen Libyen nicht wegen migrationspolitischer Bedenken zu blockieren. Migrationsprobleme könne man nur lösen, wenn Libyen kein 'Failed State' bleibe.



Luxemburgs Außenminister Asselborn meinte, es gebe eine europäische Verantwortung, den Friedensprozess in Libyen zu unterstützen.