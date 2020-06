Die Außenminister von Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben sich dagegen ausgesprochen, das UNO-Waffenembargo gegen den Iran zu lockern.

Der ab Oktober geplante schrittweise Abbau des Embargos auf konventionelle Waffen würde weitreichende Auswirkungen auf die regionale Sicherheit und Stabilität haben, erklärten die Minister nach einem Treffen in Berlin. Sie betonten zugleich die Absicht der EU, an dem Atomabkommen aus dem Jahr 2015 festzuhalten und warnten die USA indirekt vor einer Eskalation. Irans Außenminister Sarif bezeichnete Deutschland, Frankreich und Großbritannien in einer Reaktion beim Kurznachrichtendienst Twitter als Handlanger von US-Präsident Trump und Israels Ministerpräsident Netanjahu.