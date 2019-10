Die Bundesregierung will keine neuen Genehmigungen für Waffenexporte in die Türkei erteilen. Das Auswärtige Amt bestätigte einen entsprechenden Medienbericht. Die "Bild am Sonntag" hatte Bundesaußenminister Maas mit den Worten zitiert, vor dem Hintergrund der türkischen Militäroffensive in Nordost-Syrien werde man keine neuen Genehmigungen für alle Rüstungsgüter erteilen, die von der Türkei dort eingesetzt werden könnten.

Die Türkei ist der größte Abnehmer von Waffen aus Deutschland. In den ersten vier Monaten dieses Jahres belief sich der Exportwert auf rund 184 Millionen Euro. Im Jahr 2018 machten die Lieferungen an den Nato-Partner mit rund 243 Millionen Euro fast ein Drittel aller deutschen Kriegswaffenexporte aus. Führende Politiker von Grünen und Linken hatten einen Stopp aller Rüstungsausfuhren in die Türkei gefordert.

Türkei nimmt Grenzstadt ein, viele Flüchtlinge

Im syrisch-türkischen Grenzgebiet gehen die Kämpfe weiter. Türkische Truppen haben nach eigenen Angaben die Stadt Ras al Ain eingenommen. Wie das Verteidigungsministerium in Ankara mitteilte, ist der Ort unter vollständiger Kontrolle. Kurdische Kämpfer wiesen dies allerdings umgehend zurück. Ein Sprecher erklärte, der Kampf dauere an.



Laut den Vereinten Nationen flohen bisher 100.000 Menschen aus dem umkämpften Grenzgebiet. Die kurdische Verwaltung spricht von fast 200.000 Flüchtlingen. Die kurdische Verwaltung im Norden Syriens gibt eine Zahl an, die fast doppelt so hoch ist. Die Türkei will entlang der Landesgrenze auf syrischem Gebiet eine 30 Kilometer breite sogenannte Sicherheitszone errichten. Dort sollen dann bis zu zwei Millionen in die Türkei geflohene Syrer angesiedelt werden.

Erdogan: "Wir werden nicht stoppen."

Die Türkei hatte bereits vor dem Angriff mitgeteilt, die Militäroffensive gegen die Kurdenmilizen in Nordsyrien unbeirrt fortzusetzen. Zudem wies das türkische Verteidigungsministerium den Vorwurf zurück, dass auf Truppen der Amerikaner oder des Militärbündnisses gegen die Terrormiliz Islamischer Staat geschossen worden sei. Vielmehr seien türkische Grenzposten von Hügeln aus unter Beschuss genommen worden, die etwa einen Kilometer von einem US-Beobachtungsposten entfernt lägen.



Staatspräsident Erdogan hatte am Abend bei einer Ansprache in Istanbul jede Kritik an der Militäroffensive seiner Streitkräfte zurückgewiesen. Die Türkei erhalte derzeit "von rechts und links Drohungen", sagte Erdogan. "Aber wir werden nicht stoppen. Wir werden keinen Schritt mehr zurückgehen", betonte der türkische Präsident.

"USA tragen Mitschuld an Eskalation des Konflikts"

Unterdessen haben die USA von der Türkei mit Nachdruck gefordert, die Militäraktion gegen die Kurden in Syrien zu beenden. Präsident Trump erwägt in diesem Zusammenhang auch Sanktionen. Die USA könnten "die türkische Wirtschaft stilllegen", wenn sie es müssten, erklärte Finanzminister Mnuchin vor Journalisten in Washington. Frankreichs Staatspräsident Macron forderte ein rasches Ende der Offensive. Wie aus Kreisen des Präsidialamtes in Paris verlautete, äußerte sich Macron entsprechend in einem Telefonat mit US-Präsident Trump. Die Zivilbevölkerung müsse geschützt werden. Außerdem sollten diejenigen unterstützt werden, die in Syrien gegen die Terrormiliz IS gekämpft hätten.



Nach Ansicht des ehemaligen Generalinspekteurs der Bundeswehr, Kujat, tragen die USA eine Mitschuld an der Eskalation des Konflikts in Nordsyrien. US-Präsident Trump habe mit seiner Entscheidung, die amerikanischen Truppen aus dem syrisch-türkischen Grenzgebiet abzuziehen, die türkische Militäroffensive gegen die Kurden-Miliz YPG erst ermöglicht, sagte Kujat im Deutschlandfunk. Mit dem Rückzug seien die USA zudem den Kurden, die an ihrer Seite bei der Bekämpfung der Terrormiliz IS Großartiges geleistet hätten, in den Rücken gefallen. Nach Ansicht Kujats passt dies aber zu einer neuen Linie der US-Außenpolitik, Verbündete im Stich zu lassen.

Festnahmen in der Türkei

In der Türkei sind mehr als 120 Menschen wegen Kritik an der Militäroffensive in Nordsyrien festgenommen worden. Innenminister Soylu sagte, dass zudem gegen fast 500 Personen ermittelt werde. Sie hätten das Vorgehen der Türkei als Invasion bezeichnet und beleidigt. Die Ermittlungen werden nach Angaben der Polizei unter dem Vorwurf der Terrorpropaganda geführt. Gestern hatte die Staatsanwaltschaft in Ankara mitgeteilt, dass sie gegen die Vorsitzenden der pro-kurdischen Partei HDP ermittele. Diese hatten die Offensive zuvor verurteilt. Auch international stößt das türkische Vorgehen auf Kritik. In der EU gibt es Forderungen nach Sanktionen und einem Waffenembargo.

Proteste gegen die Offensive

In mehreren deutschen Städten gab es Proteste gegen das Vorgehen der Türkei in Nordsyrien. In Köln schlossen sich Schätzungen zufolge mehr als 10.000 Menschen einem Marsch durch den Stadtteil Deutz an. In Frankfurt am Main zählte die Polizei rund 4.000 Teilnehmende. In Hannover waren es rund 1.000. Auch in Hamburg, Magdeburg und etlichen weiteren Städten wurde in den vergangenen Tagen demonstriert. Auf die Straße gingen vor allem Kurden und Kriegsgegner.