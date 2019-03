Die Bundesregierung hat wieder einmal kräftig an der außen- und sicherheitspolitischen Verzwergung Deutschlands gearbeitet. Die Entscheidung, Waffenexporte nach Saudi-Arabien weiterhin nicht mehr, oder nur noch unter Bedingungen, zuzulassen, ist als Koalitionskompromiss vielleicht noch verständlich. Als Außen- und Sicherheitspolitik ist sie eine Katastrophe.

Deutschland isoliert sich ausgerechnet gegenüber den wichtigsten sicherheitspolitischen Verbündeten in Europa: Frankreich und Großbritannien. Wie unter diesen Bedingungen gemeinsame europäische Rüstungsprojekte in Zukunft noch möglich sein sollen, ist schleierhaft.

Und die stete Rede der Kanzlerin über den angeblich so wünschenswerten Multilateralismus, also das gemeinsame langfristige Bohren dicker Bretter, entlarvt sich zusehends als das, was sie tatsächlich ist: Hohle Leerformeln, die im Zweifel hinter angeblichen oder tatsächlichen deutschen Interessen zurückstehen müssen. Diese Bundesregierung betreibt und befördert damit das, was sie an anderen kritisiert: die Re-Nationalisierung internationaler Politik.

Deutsche müssen von ihrem hohen moralischen Ross steigen

Rüstungspolitische Entscheidungen von solcher Reichweite dürften sich nicht an kleinlichen Koalitionskompromissen oder an Arbeitsplatzargumenten orientieren. Für solche Entscheidungen gilt: Allein das langfristige, strategische Interesse der Bundesrepublik Deutschland kann ausschlaggebend sein.

Da gibt es immer noch viel Raum für Interpretation oder unterschiedliche Bewertungen, aber wenn Europa sicherheitspolitisch selbständiger werden will, dann geht das nur gemeinsam. Mit einer integrierten Rüstungsindustrie und gemeinsamen Exportrichtlinien. Und da müssen die Deutschen von ihrem hohen moralischen Ross steigen, das meist sowieso nur zur Ummantelung höchst eigener Interessen dient – und so auch von den anderen europäischen Partnern zusehends gesehen wird, letztes Beispiel: Das Projekt Nordstream 2.

Saudi-Arabien: wichtigster Partner des Westens in der Region

Saudi Arabien ist kein unproblematischer Partner mit einer schlechten Menschen- und Bürgerrechtsbilanz. Wer allerdings die Rüstungsexportberichte der Bundesregierung zur Hand nimmt, wird feststellen, dass bis auf unsere Nato-Partner nur sehr wenige mit deutschen Waffen belieferte Länder höchste Standards im Bereich der Menschenrechte erfüllen. Insofern stellt sich immer wieder im Einzelfall die Frage nach der richtigen Balance zwischen werte- und interessengeleiteter Außenpolitik. Und die Abwägung produziert in den seltensten Fällen moralische Gewissheiten.

Sicher ist dagegen, dass Saudi-Arabien der wichtigste Partner des Westens in der Region ist und die militärische Expansion des Iran eindämmt. Und das ist ganz eindeutig im langfristigen strategischen Interesse Deutschlands.

