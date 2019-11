Die SPD plant offenbar, die Regeln für deutsche Rüstungsexporte deutlich zu verschärfen.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Fraktionskreise meldet, will die SPD-Bundestagsfraktion dazu morgen ein Positionspapier beschließen. Nach Informationen des "Handelsblatts" würden die Einschränkungen dazu führen, dass

es grundsätzlich keine Rüstungsexporte mehr in den arabischen Raum gibt. Von dieser Praxis dürfe man nur im begründeten Einzelfall abweichen.



In der großen Koalition war vor allem über Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien gestritten worden. Derzeit gilt ein Waffenexportstopp für das Land bis Ende März 2020.