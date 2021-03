Nach dem Fund von Waffen und Munition haben Spezialkräfte der hessischen Polizei einen Bundeswehrsoldaten und zwei weitere Männer festgenommen.

Das teilten das hessische Landeskriminalamt in Wiesbaden und die Staatsanwaltschaft Hanau mit. Die Verdächtigen im Alter von 20, 21 und 63 Jahren sind demnach miteinander verwandt, alle drei kamen in Untersuchungshaft. Den Männern wird zur Last gelegt, illegal Waffen und Munition gehortet zu haben und sich in rechtsextremer Weise geäußert zu haben. Ihnen werden Volksverhetzung und Verstöße gegen Waffen- und Sprengstoffgesetze vorgeworfen.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.