Die SPD hat Forderungen der CDU nach einem Ende des Rüstungsexportstopps nach Saudi-Arabien kritisiert.

Der Union scheine gerade etwas der außenpolitische Kompass abhanden zu kommen, sagte der Fraktionsvize der Sozialdemokraten, Bartol, den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Seit der Entscheidung des Bundessicherheitsrats Ende März habe sich die Situation in Saudi-Arabien nicht verbessert. Der Krieg im Jemen, in den Riad verwickelt ist, tobe immer noch und scheine derzeit zu eskalieren. Daher müsse der Exportstopp über den 30. September hinaus verlängert werden. Auch die Grünen wandten sich gegen Waffenexporte nach Riad.



Nach den jüngsten Angriffen auf zwei Öl-Anlagen in Saudi-Arabien hatte der CDU-Außenpolitiker Hardt ein Ende des Rüstungsexportstopps verlangt.