Die mexikanische Regierung verklagt amerikanische Waffenhersteller vor einem US-Bundesgericht auf mindestens zehn Milliarden Dollar.

Zur Begründung heißt es in der Klageschrift, die in Boston eingereicht wurde, mit ihrer Fahrlässigkeit und illegalen Geschäftspraktiken hätten die Unternehmen großes Leid in Mexiko verursacht. Sie wüssten, dass ihre Geschäftspraktiken zum Waffenschmuggel nach Mexiko beitrügen und förderten ihn noch. Die Klage richtet sich gegen einige der größten Produzenten, darunter Smith & Wesson, Beretta und Glock.



Es wurde darauf verwiesen, dass die überwiegende Mehrheit der an mexikanischen Tatorten sichergestellten Waffen aus den USA illegal eingeführt wurde.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.