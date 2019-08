Nach dem Schusswaffenangriff im amerikanischen Dayton hat der republikanische Gouverneur DeWine die Einführung scharfer Kontrollen beim Waffenkauf gefordert.

Er rief die Generalversammlung des US-Bundesstaates Ohio auf, entsprechende Gesetze zu verabschieden. So solle es Gerichten etwa erlaubt werden, Personen den Besitz einer Waffe zu verwehren, die als Bedrohung anderer angesehen würden. Am Sonntag hatte ein Mann in Dayton neun Personen erschossen. Stunden zuvor hatte ein anderer Schütze in El Paso in Texas das Feuer eröffnet und 22 Menschen getötet, darunter einen Deutschen.