Bundeskanzlerin Merkel will an dem Moratorium für Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien festhalten.

Sie sehe keine Voraussetzungen für eine veränderte Haltung, sagte die CDU-Politikerin in Berlin. Die Bundesregierung habe ihre Position an die Entwicklung des Jemen-Konfliktes geknüpft, in den Saudi-Arabien involviert sei. Die Entwicklung im Jemen zeige, dass man dringend an einer politischen Lösung arbeiten müsse, betonte Merkel. Zuvor hatten CDU-Politiker dafür plädiert, das Embargo zumindest für Defensiv-Waffen zu lockern. Beim Koalitionspartner SPD war dies umgehend auf Ablehnung gestoßen.



Das Rüstungs-Exportverbot wurde zuletzt Ende März verlängert. Laut Koalitionsvertrag sind Lieferungen an Kriegsparteien im Jemen ausgeschlossen.