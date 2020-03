Wer studieren möchte, wie Gesichtswahrung unter Autokraten funktioniert, der schaue sich die ersten Minuten des Treffens zwischen Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan an. Die wichtigste Regel: Jeder muss der anderen Seite etwas entgegenkommen. Wladimir Putin ging voran. Er äußerte sein Beileid angesichts mehr als 30 bei einem Luftangriff getöteter türkischer Soldaten. Gleich darauf fügte er zwar an, die syrische Armee habe nicht gewusst, wo sich die Türken aufhielten, aber: Erdogan wird die Geste gefallen haben. Denn so etwas von Putin ist selten.

Gegenseitig geübte Gesichtswahrung

Erdogan zog dann nach: Er habe Putin ja eigentlich in der Türkei treffen wollen, erklärte er, verstehe aber, dass der wegen der laufenden Arbeit an den Verfassungsänderungen zu Hause stark eingespannt sei. Da fliege er, Erdogan, doch gern in die russische Hauptstadt. Alle Anwesenden wussten, dass es Putin vor allem darum ging, Erdogan anreisen zu lassen, um die Machtverhältnisse klarzustellen.

Diese gegenseitig geübte Gesichtswahrung war bereits Hinweis darauf, dass beiden Seiten an einer Eskalation nichts liegt. Damit hat sich wohl der Raum geöffnet für die nun vereinbarte Waffenruhe und die Aufteilung von Interessens sphären in der Region Idlib. Die türkische Seite behält die Kontrolle über einen Teil der Region, die russische Militärpolizei baut eine Pufferzone auf. Ein solches Szenario basiert auf der etwa anderthalb Jahre alten Vereinbarung von Sotschi und ist im russischen Interesse: Moskau bekommt, was es wollte – die Kompromisse müssen nun Ankara und Damaskus aushalten.

Konfrontation an gefährlichen Klippen

Um sich zu erinnern, was Moskau in Syrien will, hilft es, ins Jahr 2015 zurückzuschauen und einen Blick auf die damals gesetzten Ziele zu werfen: Der Kreml wollte Assad an der Macht halten, Extremisten bekämpfen und dem russischen Militär Stützpunkte in prominenter Lage sichern. Das alles ist gelungen. Keinesfalls lag und liegt es im Interesse des Kremls, mit einem NATO-Mitglied in ständiger Konfrontation zu stehen – also mit der Türkei. Und die, ungeachtet aller Missstimmungen gegenüber den Verbündeten, zieht einen erheblichen Teil ihres militärischen Drohpotenzials aus der Tatsache, dass sie eben NATO-Mitglied ist. Konfrontation mit ihr findet immer auch gefährlich nah an steilen Klippen statt. Das weiß und nutzt Erdogan. Und Putin weiß es auch.

Damit wird klar: Es stimmt zwar, was oft geschrieben wurde und wird, dass Russland im Vergleich zur Türkei mächtiger ist, wohl auch klüger, kühler und mit mehr Fernsicht agiert. Wie man so sagt: Moskau sitzt immer noch am längeren Hebel. Aber Idlib und die Verhandlungen in Moskau haben auch gezeigt, dass Russland die Hebelwirkung nicht unbegrenzt ausreizen kann. Denn Hebel können auch brechen. Das ist heute nicht geschehen.

