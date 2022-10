Eingestürzte historische Häuser in Sanaa. (dpa/Hani Mohammed)

Der UNO-Sonderbeauftragte Grundberg äußerte sich am Abend enttäuscht, wollte aber trotz der abgelaufenen Frist weiter für eine Einigung werben. Er werde seine unablässigen Bemühungen fortsetzen, teilte Grundberg mit. Kurze Zeit später gab es Berichte über erneute Gefechte in mehreren Provinzen. Hilfsorganisationen schlugen angesichts der dramatischen Lage vieler Menschen in dem arabischen Land Alarm. Im Jemen kämpft ein von Saudi-Arabien geführtes Militärbündnis an Seite der Regierung gegen die Huthi-Rebellen, die weite Teile des Nordens kontrollieren. Riad betrachtet sie als verlängerten Arm des Irans. Die Waffenruhe war Anfang April erstmals in Kraft getreten.

