Sudan-Krise

Während einer ersten Waffenruhe hatte die Bundeswehr Evakuierungsflüge im Sudan gestartet. Nach Angaben von Verteigigungsminister Pistorius sind dabei inzwischen 400 Menschen auch aus anderen Ländern ausgeflogen worden. Weitere deutsche Staatsbürger müssten aber noch in Sicherheit gebracht werden.

Eigentlich war die bisherige Waffenruhe Ende des Tages ausgelaufen. Die bisherige Feuerpause hatten die Bundeswehr und andere Länder für eine Evakuierungsmission genutzt. Die ist nach Angaben von Verteidigungsminister Pistorius noch nicht abgeschlossen. Zusammen mit und Außenministerin Baerbock zeigte sich Pistorius zwar erleichtert über den bisherigen Verlauf der Mission. Inzwischen seien rund 400 Menschen von der Luftwaffe außer Landes gebracht worden. Nach Angaben von Baerbock befinden sich aber noch weitere Deutsche vor Ort, die man versuche zu erreichen.

Wegen der Kämpfe im Sudan haben auch EU und UNO viele ihrer Mitarbeiter außer Landes gebracht. Der EU-Außenbeauftragte Borrell sprach in Luxemburg von einer erfolgreichen, aber komplexen Operation. Borrell betonte, die internationale Gemeinschaft übe weiterhin Druck auf die Konfliktparteien aus, um den Krieg zu beenden.

Einsatz ohne Mandat - Bundestag soll nachträglich zustimmen

Für die Evakuierungsaktion der Bundeswehr hatte es kein Mandat des Bundestags gegeben. Das Parlament soll nachträglich seine Zustimmung geben. Regierungssprecher Hebestreit betonte, eine vorherige Befassung des Bundestags hätte das Leben der Menschen gefährdet.

Bundeskanzler Scholz dankte der Bundeswehr für den Evakuierungseinsatz. Er sei gefährlich, aber wichtig, um Bürgerinnen und Bürger Deutschlands und anderer Länder in Sicherheit zu bringen, sagte Scholz bei einem Besuch in Ostende in Belgien.

"Demokratie ist vorerst gescheitert"

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Roth, zeigte sich froh darüber, dass bereits eine so große Zahl von Menschen unversehrt in Sicherheit gebracht werden konnte . Der SPD-Politiker sagte im Deutschlandfunk, der Einsatz sei angesichts des brüchigen Waffenstillstands zwischen den Konfliktparteien im Sudan "sehr, sehr gefährlich". Er sei dankbar dafür, dass die Abstimmung mit anderen Ländern, die ebenfalls Menschen ausfliegen, "so gut funktioniert".

Mit Blick auf die Konfliktlage im Sudan sprach Roth von einem Scherbenhaufen, der entstanden sei, "weil zwei machtgeile Männer von ihrer Macht nicht lassen wollen". Der Versuch, in dem Land "das Pflänzchen Demokratie wachsen zu lassen", sei vorerst gescheitert. Trotzdem dürfe man nicht den Anspruch aufgeben, die Menschen vor Ort zu unterstützen, vor allem wenn diese sich zutiefst danach sehnten, in Frieden und in Freiheit zu leben und nicht "unter der Knute" von Leuten, die "nichts im Sinne haben, außer ihrem eigenen Fortkommen und ihren eigenen Machtvorteilen".

Sudanesen fliehen auf dem Landweg

Während westliche Staaten ihre Bürger aus dem Sudan ausfliegen, versuchen Einheimische auf dem Landweg vor den seit zehn Tagen anhaltenden Kämpfen zu fliehen. Der Filmemacher Amdschad Abual-Ala schrieb auf Facebook, seine Familie sei auf der Straße über Assuan nach Kairo unterwegs.

Die Nachrichtenagentur AP berichtete, am Übergang Arkin an der ägyptischen Grenze stauten sich etwa 30 Busse. Nach UNO-Angaben sind Tausende Sudanesinnen und Sudanesen allein aus Khartum geflohen. Im Land sitzen viele fest und suchen in ihren Häusern Schutz vor Gefechten und Explosionen. Es gab Plünderungen und es mangelt an Strom, Lebensmittel und Wasser.

Konflikt zwischen zwei mächtigen Generälen

Im Sudan waren vor mehr als einer Woche schwere Kämpfe zwischen den zwei mächtigsten Generälen des Landes und ihren Einheiten ausgebrochen. Die zwei Männer führten das Land im Nordosten Afrikas mit rund 46 Millionen Einwohnern seit zwei gemeinsamen Militärcoups 2019 und 2021.

De-facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan, der auch Oberbefehlshaber der Armee ist, kämpft mit dem Militär gegen seinen Stellvertreter Mohammed Hamdan Daglo, den Anführer der mächtigen paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces (RSF). Eigentlich hätte sich die RSF der Armee unterordnen und die Macht im Land wieder an eine zivile Regierung übertragen werden sollen. Da sich beide Lager jedoch letztlich nicht einigen konnten, schlug der Konflikt in Gewalt um.

Dringlichkeitssitzung im UNO-Sicherheitsrat geplant

Angesichts der anhaltenden Kämpfe soll der UNO-Sicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung erneut über die Lage in dem Krisenstaat beraten. Die britische UNO-Botschafterin Woodward sagte, ihr Land habe ein entsprechendes Treffen beantragt. Aus Diplomatenkreisen hieß es, die Beratungen sollen am Nachmittag in New York stattfinden und öffentlich abgehalten werden.

