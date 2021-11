Weltraumschrott in der erdnahen Umlaufbahn. (Simulation) (ESA)

Die Raumfahrtagentur Roskosmos erklärte, die Sicherheit der ISS-Besatzung habe oberste Priorität. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte, dass gestern bei einem Waffentest ein nicht mehr funktionstüchtiger Satellit zerstört worden sei. Die US-Kritik daran nannte ein Sprecher "heuchlerisch". Washington wisse, dass die Trümmerteile die ISS nicht gefährden könnten.

US-Außenminister Blinken bezeichnete den Test ebenso wie die Nato als rücksichtslos und unverantwortlich. Nasa-Chef Nelson sagte, die mehr als 1.500 Trümmerteile des Satelliten blieben noch lange in der Umlaufbahn und könnten die Raumstation beschädigen. Kritik an dem Test mit einer Anti-Satelliten-Rakete kam auch von der Europäischen Weltraumagentur. Nach Angaben der Esa brachten sich die sieben Raumfahrer der ISS nach dem Test zweimal kurzzeitig in Sicherheit.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.