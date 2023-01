Der Grünen-Politiker Robin Wagener spricht sich für mehr militärische Unterstützung der Ukraine aus (picture alliance / SvenSimon)

Dies könnte sehr schnell umgesetzt werden, um die Ukraine zu unterstützen, sagte der Grünen-Bundestagsabgeordnete im Deutschlandfunk. Um die von Russland besetzten Gebiete zurückzuerobern, brauche die Ukraine dringend Kampfpanzer. Wagener zeigte sich zuversichtlich, dass am Ende der Prüfung der Kampfpanzer-Bestände durch die Bundeswehr auch deren Lieferung stehen werde. Zudem empfahl der Abgeordnete, bereits jetzt mit der Ausbildung an Leopard-Panzern zu beginnen. Dies kündigte der ukrainische Verteidigungsminister Resnikow jetzt an. In Polen würden ukrainische Soldaten an deutschen Leopard-Kampfpanzern ausgebildet, sagte er dem US-Auslandssender "Voice of America".

Das gestrige Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz war ohne einen Beschluss zur Lieferung von westlichen Kampfpanzern an die Ukraine zu Ende gegangen.

