Sahra Wagenknecht (picture alliance / dpa / Hannes P Albert)

Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht in Münster bestätigte in seiner Eilentscheidung eine vorangegangene Entscheidung des Verwaltungsgerichts in Köln. Der Beschluss ist unanfechtbar.

Die Richter erklärten, zwar habe der federführende WDR jeder Partei grundsätzlich die gleichen Möglichkeiten offenzuhalten. Das Konzept der Sendung sehe aber vor, dass die Kandidaten eingeladen werden, deren Parteien in den Umfragen deutlich oberhalb von zehn Prozent liegen und die damit in den kommenden Jahren in besonderem Maße Einfluss auf die politischen Entwicklungen nehmen können.

(AZ.: 13 B 105/25)

