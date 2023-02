Friedensappell

Die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Man habe sehr deutlich erklärt, dass etwa rechtsextreme Symbole auf dieser Kundgebung nichts zu suchen hätten, sagte Wagenknecht im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Am Samstag sei jede Person willkommen, die ehrlichen Herzens für Frieden in der Ukraine demonstrieren wolle.

Die Führung der Linken hatte Parteimitgliedern die Teilnahme an anderen Friedensdemonstrationen nahegelegt. Gestern hatte auch die frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Käßmann, ihre Teilnahme an der Kundgebung abgesagt und dies mit einer mangelnden Abgrenzung von rechten Gruppen begründet. Käßmann zählt zu den Erstunterzeichnern des umstrittenen Friedensapells, der von Wagenknecht und der Journalistin Schwarzer initiiert wurde.

