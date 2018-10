Die Linken-Politikerin Wagenknecht hat die Zurückweisung des italienischen Haushaltsentwurfs durch die EU-Kommission verurteilt.

Wagenknecht sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), das Haushaltsrecht sei die Hoheit der einzelnen Länderparlamente. Brüssel treibe mit seinem Vorgehen Italien aus dem Euro und mache die Idee von Europa so zunichte. Wagenknecht betonte, der Haushalt Italiens enthalte viele sinnvolle Dinge. So sei es richtig, die Arbeitslosenversicherung zu verbessern. Außerdem hätten die vergangenen Jahre deutlich gezeigt, dass das Sparen Italien nicht dabei helfe, die Wirtschaftskrise in den Griff zu bekommen.



EU-Wirtschaftskommissar Moscovici erklärte gegenüber der Zeitung "La Repubblica", er sei im Haushaltsstreit offen für einen Dialog mit der Regierung in Rom. Es sei noch Zeit für eine Lösung.



Die EU-Kommission hatte Italien gestern eine Frist von drei Wochen eingeräumt, um seine Haushaltspläne zu ändern. Es war das erste Mal, dass die Brüsseler Behörde den Haushaltsentwurf eines Mitgliedslandes ablehnte.



Nach der Pressekonferenz von Wirtschaftskommissar Moscovici in Brüssel kam es zu einem Vorfall. Der italienische Europaabgeordnete Ciocca von der rechtsgerichteten Lega schnappte sich Moscovicis Notizen und hämmerte vor dessen Augen mit einem Schuh darauf herum. Moscovici kommentierte Cioccas Verhalten später bei Twitter mit den Worten, wer Texte und Entscheidungen mit Tritten zerstören wolle, habe keine Achtung vor Regeln, Institutionen oder der Demokratie.