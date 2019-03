Nach dem Rückzug von Linken-Fraktionschefin Wagenknecht sieht die SPD offenbar Chancen für neue Bündnisse.

Der stellvertretende Parteivorsitzende Stegner sagte der Deutschen Presse-Agentur, eine personelle Neuorientierung an der Fraktionsspitze der Linkspartei könnte mögliche Bündnisse diesseits der Union erleichtern. Diese Option sei mit Sahra Wagenknecht stets theoretischer Natur gewesen, so Stegner.



Wagenknecht hatte heute angekündigt, im Herbst nicht erneut für den Fraktionsvorsitz der Linkspartei zu kandidieren. In einem Schreiben begründete sie ihre Entscheidung mit gesundheitlichen Problemen. Bereits am vergangenen Wochenende hatte sie angekündigt, sich aus der Leitung der linken Sammlungsbewegung "Aufstehen" zurückzuziehen.