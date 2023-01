Linken-Politikerin

Sahra Wagenknecht, Abgeordnete der Linkspartei, 2022 im Deutschen Bundestag (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Militärisch sei der Krieg aber nicht zu gewinnen. Die frühere Fraktionsvorsitzende führte aus , Russland habe noch sehr viel Eskalationspotential. Daher sei es unverantwortlich, immer nur in der militärischen Logik zu denken. Deutschland risikiere, in diesen Krieg hineingezogen zu werden.

Ansichten von Wagenknecht sind umstritten

Die Ansichten von Wagenknecht sind in Teilen ihrer Partei umstritten. Mit der so genannten "Leipziger Erklärung" hatte sich die Partei im Dezember von Wagenknecht abgegrenzt. Darin sprach sich die Partei für mehr Distanz zu Russland aus und gab dem Kreml die Schuld am Krieg in der Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.