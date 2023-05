Eine Luftaufnahme der zerstörten Stadt Bachmut, aufgenommen am 15.5.2023. In der Mitte das Theater der Stadt. (AFP / HANDOUT)

Seit dem Mittag sei Bachmut vollständig eingenommen, erklärte er in einem Video. Er kündigte eine Übergabe der Stadt an das russische Militär an. Die Söldnertruppe will sich demnach vom 25. Mai an aus Bachmut zurückziehen.

Die Ukraine widersprach der Behauptung, die Stadt sei von Russland erobert worden. Die Kämpfe gingen weiter, hieß es vom Ostkommando des ukrainischen Militärs.

Die Angaben zur Lage in Bachmut lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.