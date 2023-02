Bachmut im Osten der Ukraine gehört derzeit zu den am stärksten umkämpften Städten. (dpa / AP/ Libkos)

Ihrem Chef Prigoschin zufolge wurde der Ort Krasna Hora eingenommen. Er liegt nördlich der heftig umkämpften Stadt Bachmut, die als strategisch wichtig erachtet wird.

Die ukrainischen Streitkräfte hatten in der Nacht erklärt, sie hielten die Verteidigung entlang der Frontlinie in Donezk aufrecht. In einigen Bereichen sei es gelungen, zuvor verlorene Positionen zurückzugewinnen. Man versuche, die Frontlinie um Bachmut zu stabilisieren.

Die Angaben aus dem Kriegsgebiet lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.