Wagner-Festspiele Thielemann: Bayreuth inspiriert enorm

"Wir sind alle in den Händen des Festspielhauses", sagte Christian Thielemann im Dlf. So müsse er als Dirigent das machen, was der Orchestergraben ihm vorgebe. Am Mittwoch dirigiert er Wagners "Lohengrin" mit einem Bühenbild von Neo Rauch - "eine der spannendsten Sachen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe."

Christian Thielemann im Gespräch mit Susann El-Kassar

