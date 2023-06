Der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin. (Imago/Zuma Wire)

Durch die Angriffe sei eine große Zahl von Söldnern getötet worden, sagte Prigoschin in einer Sprachbotschaft. Er warf dem russischen Verteidigungsminister Schoigu vor, die Angriffe angeordnet zu haben. Schoigu bestritt die Vorwürfe. Prigoschin kündigte an, dass er mit seinen Truppen die Militärführung in Moskau stoppen und bestrafen werde. Russische Medien berichten, dass Präsident Putin informiert worden sei und dass die Behörden ein Verfahren gegen Prigoschin wegen Anstiftung zu einem bewaffneten Aufstand eröffnet hätten.

Der Verteidigungsminister und der Chef der Wagner-Gruppe liefern sich seit Wochen einen Machtkampf. Schoigu hatte zuletzt angeordnet, dass alle Freiwilligenkommandos Verträge mit dem Ministerium unterschreiben müssen.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.