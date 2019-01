Wagners „Parsifal“-Vorspiel Klingende Sehnsucht

Robin Ticciati, der junge Chefdirigent des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin, stellt zusammen mit seinen Musikern die Hauptmotive in Richard Wagners „Parsifal“-Vorspiel vor. Seine Bewunderung für dieses Klang-Mysterium kann er in der öffentlichen Veranstaltung in der Berliner Philharmonie kaum verhehlen.

Am Mikrofon: Robin Ticciati

