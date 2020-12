Der CDU-Politiker und Ostbeauftragte der Bundesregierung, Wanderwitz, hat die bevorstehende Wahl des neuen Vorsitzenden seiner Partei als Grundsatzentscheidung bezeichnet. In einer Diskussionsrunde der Kandidaten Laschet, Röttgen und Merz wurden allerdings auch viele Parallelen deutlich.

Die CDU müsse für sich klären, ob sie eine Volkspartei der Mitte bleiben oder eher ihr konservatives Profil stärken wolle, sagte Wanderwitz im Deutschlandfunk. Zudem müsse es der neue Parteichef schaffen, die CDU schnell zu einen und geschlossen in den Wahlkampf zu führen. Dazu bleibe nicht viel Zeit, und dies stelle deshalb ein gewisse Herausforderung dar.

Digitaler Parteitag mit anschließender Briefwahl

CDU-Generalsekretär Ziemiak hatte gestern mitgeteilt, dass der neue Vorsitzende der CDU endgültig am 22. Januar feststehen soll. Einer Vorauswahl beim Bundesparteitag am 16. Januar schließe sich eine Briefwahl an. Dieses Verfahren erfülle die geltende Rechtslage, sagte er. Der Bundesparteitag soll wegen der Corona-Pandemie rein digital stattfinden.

Kandidatenrunde mit Merz, Laschet und Röttgen

Gestern Abend gab es eine erste offizielle gemeinsame Diskussionsrunde der drei Kandidaten. Dabei wurden laut Deutscher Presse-Agentur inhaltliche Parallelen zwischen Ex-Unionsfraktionschef Merz, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet und dem Außenpolitiker Röttgen deutlich. Auf persönliche Attacken verzichteten die Politiker. Die Nachrichtenagentur AFP schrieb in dem Zusammenhang sogar von "Konkurrenten auf Kuschelkurs".



Aus Sicht unseres Hauptstadtkorrespondenten Stephan Detjen war die Runde darauf ausgelegt, dass keiner der Kandidaten "mit Blessuren" aus der Diskussion herausgehe. Detjen erkannte allerdings strategische Unterschiede, in welche Richtung sich die CDU entwickeln müsse (Audio-Link) und welche Wählergruppen man ansprechen müsse. Röttgen habe sich ausdrücklich an junge Wähler gewandt. Sein Ziel sei es, Wähler von den Grünen "rüberzuholen" bzw. von der Abwanderung abzuhalten. Merz habe dagegen auf die "harte Kante" gesetzt und Laschet mit dem Thema innere Sicherheit auf ein Kernthema der CDU. Die Unterschiede seien zwar nicht mehr so deutlich gewesen wie noch vor einem Jahr, als es etwa noch stärker um die Frage gegangen sei, ob man Wählerinnen und Wähler von der AfD zurückgewinnen müsse. Aber in dem Bereich seien die Unterschiede am deutlichsten herausgetreten.

