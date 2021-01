Der Bewerber für den CDU-Vorsitz, Röttgen, hat angesichts der bevorstehenden Entscheidung Ende nächster Woche vor einer Polarisierung innerhalb der Partei gewarnt.

Er sagte im Podcast "Steingarts Morning-Briefing", der neue CDU-Chef dürfe kein politisches Lager vertreten. Wenn man in die USA schaue, könne man sehen, wohin es führe, wenn die Mitte preisgegeben werde. Er selbst sei ausdrücklich kein Kandidat eines Lagers, sondern einer - Zitat - modernen Mitte. Eine "moderne Mitte" definierte Röttgen als nicht statisch. Das bedeute, man müsse auf die jeweiligen Veränderungen antworten finden, also auf das, was die Gesellschaft heute ausmache, führte der frühere Bundesumweltminister aus. Dieses Spektrum reiche von der Klimapolitik über innere und äußere Sicherheit bis zur Digitalisierung. Auf diese modernen Fragen müsse man eine glaubwürdige und kompetente Antwort haben.



Neben Röttgen kandidieren NRW-Ministerpräsident Laschet und der frühere CDU-Fraktionschef Merz für den Parteivorsitz.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.