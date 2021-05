Diese Urwahl kennt klare Gewinner und Verlierer. Verloren hat Co-Parteichef Jörg Meuthen. Denn er hatte sich für das andere Kandidatenteam aus Joana Cotar und Joachim Wundrak stark gemacht. Sie konnten nicht einmal ein Drittel Zustimmung auf sich vereinigen – ihr Ziel mit gemäßigterem sympathischeren Auftreten auch bürgerlichere Wählerschichten ansprechen zu wollen, überzeugte die Basis offenbar nicht.

Meuthen hat noch weitere Probleme: Ihm fehlen starke Verbündete, vielleicht auch ein Nachfolger oder Nachfolgerin, falls er im Herbst nicht wieder als Parteichef antritt. Meuthen könnte innerhalb der Partei noch weiter isoliert sein, als er dachte.

Basis unterstützt Alice Weidel

Wie stark die Entfremdung an der Parteispitze ist, zeigte zwei kleine Nebenbemerkung auf der heutigen Pressekonferenz: Da wurden die Sieger Weidel und Chrupalla gefragt, ob sie schon mit Jörg Meuthen gesprochen hätten. Die Kälte in den Antworten war auffällig: Er habe die Pressemitteilung gelesen, da müsse man nicht mehr telefonieren, sagte Chrupalla. Sie habe so viele Glückwunschnachrichten bekommen, da werde sicherlich eine von Meuthen dabei gewesen sein, so Weidel. Ein Satz wie eine Ohrfeige für Meuthen.

Die klare Gewinnerin ist Alice Weidel: Sie hatte lange gezögert und taktiert, sich nicht klar zu ihren Ambitionen geäußert. Seit heute kann sie sich sicher sein, dass sie viele an der Basis trotz Spendenaffäre, Führungsschwäche an der Fraktionsspitze und schlechtem Landtagswahlergebnis in Baden-Württemberg weiter unterstützen. Was heißt die Mitgliederentscheidung über die Spitzendkandidaten nun für den künftigen Kurs der Partei?

Drei zentrale Elemente umfasst der AfD-Wahlkampf, zwei davon sind durch die radikaleren Parteikräfte geprägt. Das erste Element ist das Wahlprogramm. Auf dem Dresdner Parteitag im April wurde es unter tatkräftiger Mithilfe von Björn Höcke, den der Verfassungsschutz als Rechtsextremisten führt, noch einmal deutlich nachgeschärft – so soll der Familiennachzug bei Flüchtlingen komplett verboten werden, Deutschland soll aus der Europäischen Union austreten, es geht um den Dexit.

Zukunft von Meuthen ungewiss

Das zweite Element ist die Wahlkampagne – die kommt betont harmlos daher. Mit dem Slogan "Deutschland, aber normal" will die Partei auch unpolitische Menschen ansprechen, helfen sollen Gute-Laune-Videos mit Hundewelpen. Niedliche Motive, die radikale Forderungen wie den EU-Austritt verkleistern.

Das dritte Element sind seit heute die Spitzenkandidaten – mit Alice Weidel und Tino Chrupalla stehen nun zwei an der Spitze, die inhaltlich flexibel sind, sich gut mit dem radikalen Netzwerk rund um den Ex-Flügel und Höcke arrangiert haben und ihn nicht wie Meuthen attackieren werden. Ein gutes Landtagswahlergebnis in Sachsen-Anhalt Anfang Juni könnte als zusätzliche Stärkung des radikalen Lagers gesehen werden, dort sieht man sich klar auf Höcke-Linie.

Seit heute spricht noch mehr dafür, dass die AfD in diesem Wahl-Jahr noch einmal weiter nach rechts rutscht. Endgültige Gewissheit wird der Parteitag im Herbst bringen, dann wird der Bundesvorstand turnusmäßig neu gewählt. Und es könnten einige Köpfe rollen. Das politische Schicksal von Jörg Meuthen ist heute noch einmal ungewisser geworden.

