Die engste CDU-Spitze ist mit großer Mehrheit für einen digitalen Parteitag zur Wahl eines neuen Vorsitzenden Mitte Januar mit abschließender Briefwahl.

Das Präsidium werde dem Vorstand, der in dieser Frage entscheidet, eine entsprechende Empfehlung geben, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur von Teilnehmern der Online-Beratungen.



Zuvor hatte es in der Schaltkonferenz eine Diskussion über eine neuerliche Verschiebung des für Mitte Januar geplanten Parteitags gegeben. So habe sich etwa der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Günther dafür aus gesprochen, das als Online-Parteitag anvisierte Treffen erneut zu verschieben, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.