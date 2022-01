Friedrich Merz nach seiner Wahl zum neuen CDU-Partei-Vorsitzenden. (Imago / Reiner Zensen)

Dies gab die Partei in Berlin bekannt. Bislang war der genaue Termin der Wahl unklar. Nach einer Vorstellungsrede des Kandidaten sollen die 1.001 Delegierten Merz per elektronischem Votum als Nachfolger des derzeitigen Vorsitzenden Laschet offiziell bestätigen. Merz hatte bei einer Mitgliederbefragung im Dezember mit 62,1 Prozent die meisten Stimmen erhalten. Nach dem Parteitag muss die Entscheidung der Delegierten auch noch per Briefwahl bestätigt werden. Deren Ergebnis soll am 31. Januar verkündet werden. Auf dem Online-Parteitag wird zudem die komplette CDU-Führungsspitze neu gewählt.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.