In Katar hat die erste allgemeine Wahl in der Geschichte des Landes begonnen.

Die ersten Wähler konnten ab 8 Uhr Ortszeit ihre Stimme für die Wahl des sogenannten Schura-Rats abgeben. Bestimmt werden 30 der 45 Mitglieder des Gremiums; die anderen werden nach wie vor von Katars Machhaber, Emir Tamim bin Hamad al-Thani ernannt. Der Schura-Rat hat im wesentlichen nur ein Mitspracherecht. Er billigt den Haushalt, kontrolliert die Minister und kann neue Gesetze vorschlagen. Das letzte Wort hat aber immer der Emir. Es wird deshalb nicht erwartet, dass sich an den Machtverhältnissen in dem Golfemirat etwas ändert. Zudem darf nur eine kleine Zahl der Einwohner an der Wahl teilnehmen. Kandidieren und abstimmen dürfen nur Katarer, deren Vorfahren schon 1930 Staatsangehörige waren.



Die Wahl des Gremiums sollte eigentlich schon 2007 stattfinden, wurde aber immer wieder verschoben. Bisher gab es in der absoluten Monarchie nur Kommunalwahlen und Verfassungsreferenden.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.