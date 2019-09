In Afghanistan haben die radikal-islamischen Taliban eine massive Gewaltwelle zum Tag der Präsidentschaftswahl am Samstag angekündigt.

Man werde Sicherheitskräfte und Wahllokale angreifen, heißt es in einer heute veröffentlichten Mitteilung. Darüberhinaus wolle man Straßen sperren. Die Taliban riefen die Afghanen auf, ihre Häuser nicht zu verlassen.



Die radikal-islamische Miliz lehnt die Präsidentschaftswahlen aus grundsätzlichen Erwägungen ab. In den vergangenen Tagen gab es in Afghanistan zahlreiche Selbstmordanschläge mit hohen Opferzahlen. Mehr als 72.000 Sicherheitskräfte sind am Samstag im Einsatz, um die Wahlen abzusichern.