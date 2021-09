Bei den Wahlen in Berlin ist es vor zahlreichen Wahllokalen zu langen Warteschlangen gekommen.

Bürgerinnen und Bürger mussten mitunter länger als eine Stunde anstehen. Nach Angaben der Landeswahlleitung darf jeder noch wählen, der bis zur Schließung der Wahllokale um 18 Uhr in der Schlange steht. Als Gründe für die Verzögerungen wurden mehrere Faktoren angegeben. Zum einen stehen in Berlin vier Entscheidungen an. Zum anderen gab es in den Bezirken Friedrichshain/Kreuzberg und Charlottenburg/Wilmersdorf in mehreren Wahllokalen Verzögerungen wegen vertauschter Wahlzettel.



Neben der Bundestagswahl werden in Berlin auch das Abgeordnetenhaus und die zwölf Bezirksparlamente neu bestimmt. In einem Volksentschied geht es um die Enteignung großer Wohnungskonzerne.



Auch in Mecklenburg-Vorpommern wird heute ein neuer Landtag gewählt. Dort sind gut 1,3 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben.

