Bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin ist es wegen vertauschter Wahlzettel zu Problemen gekommen.

Das meldet die Nachrichtenagentur DPA. Demnach waren Stimmzettel aus den Bezirken Friedrichshain/Kreuzberg und Charlottenburg/Wilmersdorf betroffen. In einer Grundschule in Friedrichshain lagen in mehreren Wahllokalen nur Stimmzettel aus Charlottenburg/Wilmersdorf vor. Bis die richtigen Stimmzettel nachgeliefert wurden, mussten die Wahllokale zeitweise geschlossen werden. Zudem mussten einige Stimmabgaben auf falschen Stimmzetteln für ungültig erklärt werden.



In Berlin läuft neben der Bundestagswahl auch die Wahl zum Abgeordnetenhaus. Außerdem werden die zwölf Bezirksparlamente neu bestimmt. In einem Volksentschied können die Berliner darüber abstimmen, ob große Wohnungskonzerne mit mehr als 3.000 Wohnungen enteignet werden sollen.



Auch in Mecklenburg-Vorpommern wird heute ein neuer Landtag gewählt. Dort sind gut 1,3 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben.

Diese Nachricht wurde am 26.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.