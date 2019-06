Wahl in Brandenburg

Bei der Landtagswahl in Brandenburg am 1. September tritt die CDU mit ihrem Landesvorsitzenden Senftleben als Spitzenkandidat an.

Der 44-Jährige erhielt auf dem Landesparteitag in Potsdam gut 73 Prozent der Stimmen. Senftleben forderte ein Ende der rot-grünen Bildungspolitik in Brandenburg und nannte als Schwerpunkte seiner Politik die Förderung der Familien und die Einstellung von mehr Lehrern und Polizisten.