Wahl in der Ukraine

Der ukrainische Staatschef Poroschenko will bei der Präsidentschaftswahl im März erneut antreten.

Er wolle für weitere fünf Jahre im Amt bleiben, erklärte Poroschenko in Kiew. Zudem strebe er einen Frieden mit Russland an. Die Ukrainer seien des Krieges müde, meinte Poroschenko. Um das höchste Staatsamt bewirbt sich auch die frühere Ministerpräsidentin Timoschenko. Sie versprach, die Kontrolle über die von Russland annektierte Halbinsel Krim sowie über von Separatisten gehaltene Gebiete in der Ostukraine zurückzugewinnen.



Meinungsumfragen zufolge liegt Poroschenko derzeit hinter seiner Herausforderin.