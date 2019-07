Der ukrainische Präsident Selenskyj kann sich künftig auf eine absolute Mehrheit im Parlament stützen.

Nach Auszählung von mehr als 60 Prozent der abgegebenen Stimmen gewann die Partei "Diener des Volkes" mehr als 240 der insgesamt 424 Sitze in der Obersten Rada. Die Wahlkommission in Kiew sprach von einem ordnungsgemäßen Verlauf der Abstimmung. Auch die OSZE lobte sie als demokratisch. Die Wahlbeteiligung war niedrig. Nicht einmal die Hälfte der 30 Millionen Berechtigten gaben ihre Stimme ab.



In Deutschland stieß das Wahlergebnis auf positive Reaktionen. Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer sagte, Selenskyj verfüge nun über ein starkes Mandat für seine Reformagenda. Russland gab sich eher verhalten. Das Außenministerium in Moskau appellierte an das neue Parlament, sich mit Bedacht zum Wohle der gesamten Ukraine einzusetzen.