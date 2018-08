Bei der Parlamentswahl in Kambodscha hat die Volkspartei von Ministerpräsident Hun Sen dem amtlichen Endergebnis zufolge alle 125 Sitze errungen.

Damit kann der seit 33 Jahren amtierende Regierungschef weitere fünf Jahre an der Macht bleiben. Seine Kritiker zweifeln sowohl die Legitimität der Abstimmung an sich als auch das Resultat an und verweisen unter anderem darauf, dass Hun Sen im vergangenen Jahr die größte Oppositionspartei auflösen ließ. Auch die Europäische Union hat den Wahlen in Kambodscha die Glaubwürdigkeit abgesprochen.