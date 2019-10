In Mosambik wird ein neuer Präsident gewählt.

Die 13 Millionen Wahlberechtigten in dem ostafrikanischen Staat sind auch dazu aufgerufen, die Zusammensetzung des Parlaments zu bestimmen sowie über die Provinzgouverneure zu entscheiden. Die Wahlen gelten als Test für den brüchtigen Frieden in dem Land. Staatschef Nyusi von der Regierungspartei Frelimo strebt eine zweite Amtszeit an. Er rief die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, der Welt zu zeigen, dass Mosambik für Demokratie und Toleranz stehe. Seinen Angaben zufolge sind 4.000 Wahlbeobachter im Einsatz.



Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch stellte die Fairness der Abstimmung in Frage, da etwa 5.000 Menschen wegen Sicherheitsbedenken in ihren Wohngebieten nicht wählen könnten. Ergebnisse werden am Donnerstag erwartet.